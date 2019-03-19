На Тернопільщині безпритульний вкрав кіндер та обікрав охоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Тернопільщині безпритульний вкрав в магазині кіндер, а після затримання охороною магазину, викрав мобільний у охоронця. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
“Камери відеоспостереження зафіксували порушника, який викрав шоколад. Його запросили пройти в приміщення кімнати охорони, щоб повернути товар та написати заяву. Проте з магазину підозрюваний вийшов не з порожніми руками. На столі лежав мобільний телефон. Саме його зловмисник прихопив з собою в той час, коли охоронець відволікся”, — повідомили у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування підозрюваного. Відомо, що це уродженець Дніпропетровської області і такими крадіжками чоловік заробляє на прожиття. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 частина 1 ККУ. Триває слідство.
Нагадаємо, чоловік, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину Roshen на вулиці Хрещатик 18 березня, є особою без постійного місця проживання та реєстрації.