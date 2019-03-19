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В Тернопольской области бездомный украл киндер и обокрал охранника

Киев • УНН

 • 8434 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В тернопольськой области бездомный украл в магазине киндер, а после задержания охраной магазина, похитил мобильный телефон у охранника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В Тернопольской области бездомный украл киндер и обокрал охранника

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушителя, который похитил шоколад. Его пригласили пройти в помещение комнаты охраны, чтобы вернуть товар и написать заявление. Однако из магазина подозреваемый вышел не с пустыми руками. На столе лежал мобильный телефон. Именно его злоумышленник прихватил с собой в то время, когда охранник отвлекся", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого. Известно, что это уроженец Днепропетровской области и такими кражами человек зарабатывает на жизнь. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 185 часть 1 УК. Продолжается следствие.

Напомним, человек, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик 18 марта, является лицом без определенного места жительства и регистрации.

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