Торік в Україні було зареєстровано понад 21 тис. квартирних крадіжок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За 2018 рік Генеральна прокуратура України зареєструвала 21 226 квартирних крадіжок. Про це повідомили у відділі розгляду запитів на публічну інформацію ГПУ у відповідь на запит УНН.
Згідно з даними Генпрокуратури, в минулому році було зареєстровано 21 226 квартирних крадіжок, з них обліковано 20 228 кримінальних правопорушень. Із зареєстрованих злочинів було закрито 1 015 справ, у тому числі 998 проваджень через відсутність кримінального правопорушення або відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (пунктів 1, 2, 4, 6 ч.1 ст.284 КПК України).
Із цих облікованих кримінальних правопорушень рішення не було прийнято у 15 791 справі.
Водночас після закінчення розслідування облікованих кримінальних проваджень було виявлено та притягнуто до відповідальності 2 330 людини.
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Найбільше таких крадіжок було зареєстровано у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Львівській, Київській, Одеській та Харківській областях.
Як повідомляв УНН, на Тернопільщині безпритульний вкрав кіндер та обікрав охоронця.