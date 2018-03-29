В прошлом году Украину посетило на 6% больше туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В прошлом году Украину посетило на 6% больше туристов, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития, передает УНН.
В частности, по данным МЭРТ, в прошлом году Украину посетили 14,4 млн человек, что на 6% больше, чем в 2016 году.
В 2017 году больше всего иностранцев приехало в Украину из Молдовы, Беларуси, России, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии, а также из Турции, Израиля и Германии.
Потоки туристов быстро увеличивались из Германии, Италии, Великобритании, Литвы, Чехии, Франции, Нидерландов, Латвии, Австрии и Швеции.
Напомним, по информации туроператоров наиболее популярным направлением среди украинцев на пасхальные выходные является Египет.