Торік Україну відвідало на 6% більше туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулого року Україну відвідало на 6% більше туристів, ніж у 2016 році. Про це свідчать дані Мінекономрозвитку, передає УНН.
Зокрема, згідно з даними МЕРТ, минулого року Україну відвідали 14,4 млн осіб, що на 6% більше, ніж у 2016 році.
У 2017 році найбільше іноземців приїхало до України з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини, а також з Туреччини, Ізраїлю та Німеччини.
Потоки туристів швидко збільшувались з Німеччини, Італії, Великобританії, Литви, Чехії, Франції, Нідерландів, Латвії, Австрії та Швеції.
Нагадаємо, за інформацією туроператорів найбільш популярним напрямком серед українців на великодні вихідні є Єгипет.