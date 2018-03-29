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Торік Україну відвідало на 6% більше туристів

Київ • УНН

 • 13582 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулого року Україну відвідало на 6% більше туристів, ніж у 2016 році. Про це свідчать дані Мінекономрозвитку, передає УНН.

Зокрема, згідно з даними МЕРТ, минулого року Україну відвідали 14,4 млн осіб, що на 6% більше, ніж у 2016 році.

У 2017 році найбільше іноземців приїхало до України з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини, а також з Туреччини, Ізраїлю та Німеччини.

Потоки туристів швидко збільшувались з Німеччини, Італії, Великобританії, Литви, Чехії, Франції, Нідерландів, Латвії, Австрії та Швеції.

Нагадаємо, за інформацією туроператорів найбільш популярним напрямком серед українців на великодні вихідні є Єгипет.

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