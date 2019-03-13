В прошлом году полиция не раскрыла более 8 тыс. магазинных краж

"На протяжении 2018 года зарегистрировано 18097 заявлений и сообщений по фактам совершения краж из магазинов, сведения по которым внесены в Единый реестр досудебных расследований. За этот период уже раскрыто 10060 преступлений", - говорится в сообщении.



Согласно представленной информации наиболее распространенными местами совершения краж являются продуктовые магазины.



Уголовная ответственность за совершение этого преступления предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.



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Как сообщал УНН, в Украине в течение прошлого 2018 года несовершеннолетними было совершено почти 600 краж из магазинов, складов и торговых точек.