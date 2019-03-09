У Києві спіймали на гарячому крадіїв дитячих велосипедів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Поліцейські Києва затримали двох ймовірних викрадачів дитячих велосипедів, коли вони вантажили поцеплене у таксі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
За повідомленням відомства, під час патрулювання Дарницького району біля будинку на вулиці Вишняківська увагу поліцейських привернули двоє чоловіків, які вантажили дитячі велосипеди у таксі. Побачивши патрульне авто, один із них почав тікати, що надало поліцейським привід для здійснення перевірки.
Оглянувши навколишню територію, патрульні виявили у під’їзді одного із будинків зламаний замок на дверях у коридорі загального користування на першому поверсі. Жителі квартир підтвердили факти зникнення дитячих велосипедів. Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення.
Підозрюваним у крадіжці виявися 27-річний киянин, якого раніше затримували правоохоронці за крадіжку акумулятору з вантажівки. У крадія виявили та вилучили рукавички, набори ключів, що дозволяли безперешкодно проникати до чужих квартир, та спеціальні пристрої для зламу дверних замків.
Наступного дня поліцейські затримали другого підозрюваного у крадіжці – 46-річного місцевого мешканця, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів.
За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ. Проводиться перевірка щодо причетності чоловіків до інших правопорушень.
Обох фігурантів арештували через підозру у вчинені злочину. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Чернівцях злодій, який вкрав телевізор з одного з ресторанів, намагався сховатися у під'їзді сусіднього будинку.