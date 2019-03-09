В Киеве поймали с поличным воров детских велосипедов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Полицейские Киева задержали двух вероятных похитителей детских велосипедов, когда они наворованное в такси. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
По сообщению ведомства, во время патрулирования Дарницкого района у дома на улице Вешняковская внимание полицейских привлекли двое мужчин, которые грузили детские велосипеды в такси. Увидев патрульное авто, один из них начал убегать, что предоставило полицейским повод для осуществления проверки.
Осмотрев окружающую территорию, патрульные обнаружили в подъезде одного из домов сломанный замок на двери в коридоре общего пользования на первом этаже. Жители квартир подтвердили факты исчезновения детских велосипедов. Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушение.
Подозреваемым в краже оказался 27-летний киевлянин, которого ранее задерживали за кражу аккумулятора грузовика. У вора обнаружили и изъяли перчатки, наборы ключей, позволявших беспрепятственно проникать в чужие квартиры, и специальные устройства для взлома дверных замков.
На следующий день полицейские задержали второго подозреваемого в краже - 46-летнего местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.
По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК. Проводится проверка причастности мужчин к другим правонарушениям.
Оба фигуранта арестовали по подозрению в совершении преступления. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, в Черновцах вор, который украл телевизор из одного из ресторанов, пытался скрыться в подъезде соседнего дома.