Поцупивши телевізор, крадій "заліг на дно" у під'їзді сусіднього будинку

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Чернівцях злодій, укравши телевізор з приміщення одного з ресторанів, намагався сховатися у під'їзді сусіднього будинку. Однак, уже через 15 хвилин його затримала поліція. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Чернівецькій області.