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Поцупивши телевізор, крадій "заліг на дно" у під'їзді сусіднього будинку

Поцупивши телевізор, крадій "заліг на дно" у під'їзді сусіднього будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Чернівцях злодій, укравши телевізор з приміщення одного з ресторанів, намагався сховатися у під'їзді сусіднього будинку. Однак, уже через 15 хвилин його затримала поліція. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Чернівецькій області.

Увечері 26 лютого на спецлінію "102" надійшло повідомлення про крадіжку телевізора з приміщення одного з ресторанів у Чернівцях.

Під час обстеження території та прилеглих будинків поліцейські впродовж 15-ти хвилин після вчинення злочину виявили зловмисника в під’їзді будинку на сусідній вулиці. При ньому була спортивна сумка з викраденим телевізором.

Правопорушником виявився раніше судимий 29-річний чернівчанин. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше УНН повідомляв, що на Житомирщині по гарячих слідах затримали чотирьох крадіїв-іноземців.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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