Поцупивши телевізор, крадій "заліг на дно" у під'їзді сусіднього будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Чернівцях злодій, укравши телевізор з приміщення одного з ресторанів, намагався сховатися у під'їзді сусіднього будинку. Однак, уже через 15 хвилин його затримала поліція. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Чернівецькій області.
Увечері 26 лютого на спецлінію "102" надійшло повідомлення про крадіжку телевізора з приміщення одного з ресторанів у Чернівцях.
Під час обстеження території та прилеглих будинків поліцейські впродовж 15-ти хвилин після вчинення злочину виявили зловмисника в під’їзді будинку на сусідній вулиці. При ньому була спортивна сумка з викраденим телевізором.
Правопорушником виявився раніше судимий 29-річний чернівчанин. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що на Житомирщині по гарячих слідах затримали чотирьох крадіїв-іноземців.