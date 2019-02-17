На Житомирщині по гарячих слідах затримали чотирьох крадіїв-іноземців

"15 лютого з будинку 20-річного жителя м. Коростишева було викрадено значну суму грошей та ювелірні вироби. До помешкання крадії потрапили, відтиснувши металопластикове вікно у той час, коли господаря не було вдома. Причетних до крадіжки чоловіків поліцейські затримали одразу після її вчинення. Усі вони – іноземці, троє з яких віком 25, 31 та 34 роки, прибули до України у грудні минулого року та тимчасово проживали у м. Житомирі. Ще один їх 39-річний співучасник прибув до країни лише кілька днів тому", - зазначили в поліції.

При цьому у відомстві додали, що слідчі провели низку обшуків за місцем проживання затриманих. У результаті правоохоронців вилучили мобільні телефони, інструменти, чеки з ломбардів та валютних операцій, ювелірні вироби із золота та срібла, до десятка годинників, що, на думку поліції, свідчить про їхню протиправну діяльність.

Затриманим оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі у поліцейських є підстави стверджувати про причетність затриманих щонайменше до 3 крадіжок лише у Коростишеві. Наразі затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Нагадаємо, днями у Києві троє приїжджих чоловіків пограбували квартиру на проспекті Маяковського, їх спіймали на гарячому.