У Києві затримали групу квартирних крадіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Києві троє приїжджих чоловіків пограбували квартиру на проспекті Маяковського, їх спіймали на гарячому. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції Києва.
“Під час відпрацювання проспекту Маяковського оперативники поліції Києва та місцеві правоохоронці звернули увагу на трьох підозрілих чоловіків. Правоохоронці вирішили простежити за ними та затримали відразу після скоєння квартирної крадіжки”, - йдеться у повідомленні.
У грабіжників вилучено викрадені речі: золоті та срібні прикраси, два ноутбуки, та інструменти, за допомогою яких вони проникали у помешкання. Суд вже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За інформацією, двоє затриманих, 1979 та 2001 років народження, з міст Запоріжжя та Мелітополя, третій - з окупованого Криму, у нього виявили паспорт громадянина Російської Федерації. Двоє з них вже притягувались до відповідальності за аналогічні злочини.
Як зазначили у поліції, це вже третя група квартирних крадіїв, яких затримали за останні два тижні.
Раніше УНН повідомляв, на Львівщині поліція вилучила у наркоділка “елітного” товару на понад 2 млн грн.