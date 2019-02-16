В Киеве задержали группу квартирных воров

"Во время отработки проспекта Маяковского оперативники полиции Киева и местные правоохранители обратили внимание на трех подозрительных мужчин. Правоохранители решили проследить за ними и задержали сразу после совершения квартирной кражи ", - говорится в сообщении.



У грабителей изъято похищенные вещи: золотые и серебряные украшения, два ноутбука, и инструменты, с помощью которых они проникали в помещение. Суд уже избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.



По информации, двое задержанных, 1979 и 2001 годов рождения, из городов Запорожье и Мелитополь, третий - из оккупированного Крыма, у него обнаружили паспорт гражданина Российской Федерации. Двое из них уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.



Как отметили в полиции, это уже третья группа квартирных воров, задержанных за последние две недели.



Ранее сообщал УНН, во Львовской области полиция изъяла у наркодельца "элитного" товара на более 2 млн грн.