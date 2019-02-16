В Киеве задержали группу квартирных воров

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56863 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76566 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129161 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129432 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129261 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124830 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160090 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве задержали группу квартирных воров

В Киеве задержали группу квартирных воров

Киев  •  УНН

 • 12552 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Киеве трое приезжих мужчин ограбили квартиру на проспекте Маяковского, их поймали с поличным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции Киева.

"Во время отработки проспекта Маяковского оперативники полиции Киева и местные правоохранители обратили внимание на трех подозрительных мужчин. Правоохранители решили проследить за ними и задержали сразу после совершения квартирной кражи ", - говорится в сообщении.

У грабителей изъято похищенные вещи: золотые и серебряные украшения, два ноутбука, и инструменты, с помощью которых они проникали в помещение. Суд уже избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации, двое задержанных, 1979 и 2001 годов рождения, из городов Запорожье и Мелитополь, третий - из оккупированного Крыма, у него обнаружили паспорт гражданина Российской Федерации. Двое из них уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Как отметили в полиции, это уже третья группа квартирных воров, задержанных за последние две недели.

Ранее сообщал УНН, во Львовской области полиция изъяла у наркодельца "элитного" товара на более 2 млн грн.

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