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В Житомирской области по горячим следам задержали четырех воров-иностранцев

В Житомирской области по горячим следам задержали четырех воров-иностранцев

Киев  •  УНН

 • 9821 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Работники криминальной полиции ГУНП Житомирщины задержали четырех иностранцев сразу после совершения ими кражи из частного дома в Коростышеве. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

"15 февраля из дома 20-летнего жителя г. Коростышев была похищена значительная сумма денег и ювелирные изделия. В дом воры попали, отжав металлопластиковое окно в то время, когда хозяина не было дома. Причастных к краже мужчин полицейские задержали сразу после ее совершения. Все они - иностранцы, трое из которых в возрасте 25, 31 и 34 года, прибыли в Украину в декабре прошлого года и временно проживали в г. Житомире. Еще один их 39-летний соучастник прибыл в страну лишь несколько дней назад", - отметили в полиции.

При этом в ведомстве добавили, что следователи провели ряд обысков по месту жительства задержанных. В результате правоохранителей изъяли мобильные телефоны, инструменты, чеки из ломбардов и валютных операций, ювелирные изделия из золота и серебра, до десятка часов, что, по мнению полиции, свидетельствует об их противоправной деятельности.

Задержанным объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в полицейских есть основания утверждать о причастности задержанных минимум до 3 краж только в Коростышеве. Сейчас задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, на днях в Киеве трое приезжих мужчин ограбили квартиру на проспекте Маяковского, их поймали с поличным.

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