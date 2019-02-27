Украв телевизор, вор "залег на дно" в подъезде соседнего дома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Черновцах вор, украв телевизор из помещения одного из ресторанов, пытался скрыться в подъезде соседнего дома. Однако, уже через 15 минут его задержала полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черновицкой области.
Вечером 26 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение о краже телевизора из помещения одного из ресторанов в Черновцах.
При обследовании территории и близлежащих домов полицейские в течение 15 минут после совершения преступления обнаружили злоумышленника в подъезде дома на соседней улице. При нем была спортивная сумка с похищенным телевизором.
Правонарушителем оказался ранее судимый 29-летний житель Черновцов. По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что в Житомирской области по горячим следам задержали четырех воров-иностранцев.