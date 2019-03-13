Торік поліція не розкрила понад 8 тис. магазинних крадіжок

“Впродовж 2018 року зареєстровано 18 097 заяв та повідомлень за фактами вчинення крадіжок з магазинів, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За цей період вже розкрито 10 060 злочинів”, - йдеться у повідомленні.



Згідно з поданою інформацією найбільш розповсюдженими місцями вчинення крадіжок є продуктові магазини.



Кримінальна відповідальність за вчинення цього злочину передбачає штраф до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи до двох років, або позбавлення волі на термін до трьох років.



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Як повідомляв УНН, в Україні впродовж минулого 2018 року неповнолітніми було вчинено майже 600 крадіжок з магазинів, складів та торговельних точок.