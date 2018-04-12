Предприятия заплатили в бюджет 5,5 млн грн за ненадлежащее содержание имущества

“В 2017 году в Государственный бюджет Украины поступило возмещение балансодержателями нанесенного государству ущерба в результате ненадлежащего содержания имущества на общую сумму 5 479,5 тыс. грн без учета НДС”, — отметили в ФГИУ.

Напомним, Министерство экономического развития поддерживает законопроект № 8225, который предлагает отменить ряд ограничений для госкомпаний по распоряжению недвижимым имуществом и призывает Верховную Раду как можно быстрее его принять.