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Предприятия заплатили в бюджет 5,5 млн грн за ненадлежащее содержание имущества

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение 2017 года ФГИУ обеспечил почти 5,5 млн грн возмещения убытков государства за ненадлежащее содержание имущества, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда госимущества.

“В 2017 году в Государственный бюджет Украины поступило возмещение балансодержателями нанесенного государству ущерба в результате ненадлежащего содержания имущества на общую сумму 5 479,5 тыс. грн без учета НДС”, — отметили в ФГИУ.

Напомним, Министерство экономического развития поддерживает законопроект № 8225, который предлагает отменить ряд ограничений для госкомпаний по распоряжению недвижимым имуществом и призывает Верховную Раду как можно быстрее его принять.

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