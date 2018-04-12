Торік підприємства заплатили до бюджету 5,5 млн грн через неналежне утримання майна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Протягом 2017 року ФДМУ забезпечив майже 5,5 млн грн відшкодування збитків держави за неналежне утримання майна, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду держмайна.
“У 2017 році до Державного бюджету України надійшло відшкодування балансоутримувачами завданих державі збитків внаслідок неналежного утримання майна на загальну суму 5 479,5 тис. грн без урахування ПДВ”, — зазначили у ФДМУ.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку підтримує законопроект № 8225, який пропонує скасувати низку обмежень для держкомпаній щодо розпорядження нерухомим майном та закликає Верховну Раду якнайшвидше його ухвалити.