В прошлом году почти 2 млн экономных субсидиантов получили денежные премии

“В прошлом году премию за энергоэффективность от правительства получили 1 миллион 755 тысяч украинских семей. Средняя сумма выплаты составляла 636 гривны за сэкономленный газ, и 132 гривны за электроэнергию, которая использовалась для отопления жилищ”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект по монетизации части сэкономленных субсидий реализуется второй год подряд. Он предусматривает, что сэкономленные зимой 100 кубов газа и 150 кВт электроэнергии выплачиваются людям живыми деньгами. Это около 700 гривен.

Напомним, в правительстве объяснили, что предусматривает новая программа предоставления субсидий, а также рассказали, как экономным субсидиантам получить денежную премию за сэкономленные энергоресурсы.