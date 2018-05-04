Торік майже 2 млн економних субсидіантів отримали грошові премії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Минулого року субсидіанти, які заощадили взимку газ та електроенергію, що використовується для опалення, отримали грошові премії — за зекономлений газ у середньому 636 гривні, а за електроенергію — 132 гривні. Такі премії отримали майже 2 млн українських родин, передає УНН з посиланням на повідомлення “Урядового порталу”.
“Минулоріч премію за енергоефективність від уряду отримали 1 мільйон 755 тисяч українських родин. Середня сума виплати складала 636 гривні за зекономлений газ, та 132 гривні за електроенергію, яка використовувалася для опалення помешкання”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що проект з монетизації частини зекономлених субсидій реалізується другий рік поспіль. Він передбачає, що заощаджені взимку 100 кубів газу та 150 кВт електроенергії виплачуються людям живими грошима. Це близько 700 гривень.
Нагадаємо, в уряді пояснили, що передбачає нова програма надання субсидій, а також розповіли, як економним субсидіантам отримати грошову премію за заощаджені енергоресурси.