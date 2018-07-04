В прошлом году борьба с контрабандой принесла в казну дополнительные 79 млрд грн

"В прошлом году, от наших действий (борьба с контрабандой, - ред.), мы дополнительно привнесли в государственную казну 79 млрд грн", - сказал Гройсман.



В этом году, по его словам, поступления могут быть не меньше.



"Но понятно, что пока мы боролись с одними схемами, появились другие, которые стали мне известны. И с которыми мы объявили борьбу совместно с Нацполициею, ГФС и другими правоохранительными органами", - добавил премьер.



Напомним, Гройсман рассказал о самых распространенных в Украине контрабандных схемах.