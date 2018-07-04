Торік боротьба з контрабандою привнесла до казни додаткові 79 млрд грн

"Минулого року, від наших дій (боротьби з контрабандою, - ред.), ми додатково привнесли в державну казну 79 млрд грн", - сказав Гройсман.



Цього року, за його словами, надходження можуть бути не меншими.



"Але зрозуміло, що поки ми боролись з одними схемами, з'явились інші, які стали мені відомі. І з якими ми оголосили боротьбу спільно з Нацполіцією, ДФС та іншими правоохоронними органами", - додав прем'єр.



Нагадаємо, Гройсман розповів про найпоширеніші в Україні контрабандні схеми.