Торік боротьба з контрабандою привнесла до казни додаткові 79 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Минулого року, завдяки боротьбі з контрабандою, державна казна отримала додатково 79 млрд грн. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Минулого року, від наших дій (боротьби з контрабандою, - ред.), ми додатково привнесли в державну казну 79 млрд грн", - сказав Гройсман.
Цього року, за його словами, надходження можуть бути не меншими.
"Але зрозуміло, що поки ми боролись з одними схемами, з'явились інші, які стали мені відомі. І з якими ми оголосили боротьбу спільно з Нацполіцією, ДФС та іншими правоохоронними органами", - додав прем'єр.
Нагадаємо, Гройсман розповів про найпоширеніші в Україні контрабандні схеми.