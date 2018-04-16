Торговал запрещенными книгами из РФ: мужчину оштрафовали на 37,2 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Госкомтелерадио наложил на частного предпринимателя штраф в размере 37 тыс. 230 гривен за распространение запрещенной литературы по территории страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, передает УНН.
"Госкомтелерадио принял решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37 тыс. 230 гривен на предприятия ФЛП Онищука Юрия Сергеевича, который реализовывал на книжном рынке "Петровка" издание, завезенные с территории государства-агрессора, без разрешающих документов, предусмотренных статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле", - говорится в сообщении.
Сообщается, что нарушителя обнаружено в ходе совместных мероприятий Госкомтелерадио и СБУ. Книги, которые реализовывались без соответствующих разрешений, изъято из продажи. В случае выявления повторного нарушения, предприятие уплатит штраф в размере 186 тыс. 150 гривен.
Напомним, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко обратился в администрацию социальной сети Facebook с просьбой удалить его фейковый аккаунт.