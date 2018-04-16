Торгував забороненими книгами з РФ: чоловіка оштрафували на 37,2 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Держкомтелерадіо наклав на приватного підприємця штраф у розмірі 37 тисяч 230 гривень за розповсюдження забороненої літератури з території країни-агресора. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо, передає УНН.
"Держкомтелерадіо ухвалив рішення про накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі 37 тисяч 230 гривень на суб’єкта господарювання ФОП Онищука Юрія Сергійовича, який реалізовував на книжковому ринку "Петрівка" видання, завезені з території держави-агресора, без довільних документів, передбачених статтею 28-1 Закону України "Про видавничу справу", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що порушника виявлено в ході спільних заходів Держкомтелерадіо і СБУ. Книги, які реалізовувалися без відповідних дозволів, вилучено із продажу. У разі виявлення повторного порушення, суб’єкт господарювання сплатить штраф у розмірі 186 тисяч 150 гривень.
Нагадаємо, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко звернувся до адміністрації соціальної мережі Facebook з проханням видалити його фейковий акаунт.