Торговали бронированными автомобилями, завезенными как гумпомощь: в Одесской области задержали военного и его сообщника

В Одесской области правоохранители задержали военного и его сообщника, которые завезли в Украину два бронированных авто как гуманитарную помощь, но планировали продать их за 18 тысяч долларов. Их задержали во время продажи микроавтобусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, военнослужащий и его знакомый завезли два бронированных авто по упрощенной процедуре - как гуманитарную помощь для благотворительной организации из Черкасской области. И несмотря на запрет на продажу гуманитарной помощи дельцы подыскали покупателя

Отмечается, что мужчина хотел приобрести бронированные микроавтобусы для собственных нужд, в том числе и для дальнейшей безвозмездной передачи ВСУ.

Злоумышленников задержали полицейские во время продажи двух бронированных автомобилей "Volkswagen TRANSPORTER" и проведения финансовых расчетов.

За продажу гуманитарной помощи задержанным сообщено о подозрении. За это им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Также сообщается, что полицейские проверяют причастность к сделке руководителя благотворительной организации, для «использования» которой ввозились из-за границы сбытые транспортные средства. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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