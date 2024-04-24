Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений при ввозе гуманитарки в 2023 году

В прошлом году таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений, связанных с ввозом в Украину гуманитарной помощи. Это за более чем в 4 раза больше чем по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.

Детали

"В течение 2023 года таможни Гостаможслужбы составили 464 протокола о нарушении таможенных правил, связанных с перемещением гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот показатель в 4,6 раза больше по сравнению с 2022 годом, в котором составлено 100 протоколов.

Преимущественно нарушения касались ввоза коммерческих партий товаров под видом гуманитарной помощи или одновременно с гуманитарным грузом, используя его как прикрытие.

Также почти в 17 раз возросло количество сообщений о противоправных деяниях, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли) и ст. 358 (подделка документов). В 2023 году таможенники направили 489 сообщений в правоохранительные органы, тогда как в 2022 году - 29 сообщений.

Напоминаем

С 1 апреля 2024 года вступила в действие новая процедура декларирования гуманитарной помощи. Теперь таможенный контроль гуманитарных грузов осуществляется только после их регистрации в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи.

Справочно

Всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину завезено 1 829 288 тонн гуманитарных товаров, в том числе более 173 тысяч транспортных средств. Также среди этих товаров - лекарственные средства, медицинское оборудование, продукты питания, военное снаряжение, одежда, обувь, генераторы и многое другое.