Торговля снэками с "ЛНР": апелляционное рассмотрение уголовного производства в третий раз перенесено

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Киев  •  УНН

 • 12441 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Полтавский апелляционный суд перенес апелляционное рассмотрение уголовного производства по делу по факту пособничества в финансировании терроризма. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Полтавского апелляционного суда.

Речь идет о рассмотрении апелляции на решение Заречного райсуда города Сумы от 29 марта 2018 года. Тогда суд вынес обвинительный приговор одному из менеджеров ООО "Снэк Экспорт" Юрию Джабраилову "за пособничество финансированию терроризма".

По данным реестра, Джабраилова было признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма - ред.) и на основании ст. 69 УК Украины назначено ему наказание в виде штрафа в размере 8800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 149 600 грн и "без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискации имущества".

Апелляционное производство по делу было открыто 31 мая 2019 года.

Первое судебное разбирательство должно было состояться 17 сентября, однако, из-за неявки защитника, заседание перенесли на 9 декабря.

9 декабря судебное заседание снова не состоялось. Так что у суда отсутствовали основания считать, что Джабраилов должным образом проинформирован о дате и месте рассмотрения дела.

Вчера, 26 декабря, вновь было запланировано слушание, однако и на этот раз заседание не состоялось - по той же причине, что и предыдущее.

"У суда отсутствовали основания считать, что Джабраилов должным образом проинформирован о дате и месте рассмотрения дела", - сообщили УНН в пресс-службе суда, добавив, что дело планируют рассмотреть уж 24 февраля 2020 года, в 10:30.

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу бывшего радикала и нардепа Сергея Рыбалки и входило в семейную группу компаний по производству и реализации снэковой продукции.

По данным следователей СБУ и суда, ООО "Снэк Экспорт" подписывали "соглашения" с контрагентами на территории, подконтрольной "ЛНР", с целью сбыта снэков. Более того, прокуроры по делу (по факту пособничества терроризму - ред.) предоставили доказательства смс-переписки топменеджеров ООО "Снэк Экспорт" по вопросам поставок снэков в ОРДЛО.

Как писал УНН, в ГБР пока не разглашают подробностей уголовного производства в отношении парижской квартиры Рыбалки.

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