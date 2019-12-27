Торгівля снеками з "ЛНР": апеляційний розгляд кримінального провадження втретє перенесено

Йдеться, зокрема, про розгляд апеляції на рішення Зарічного райсуду міста Суми від 29 березня 2018 року. Тоді суд виніс обвинувальний вирок одному з менеджерів ТОВ “Снек Експорт” Юрію Джабраїлову “за пособництво фінансуванню тероризму”.

За даними реєстру, Джабраїлова було визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму — ред.) та на підставі ст. 69 КК України призначено йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 149 600 грн та “без призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна”.

Апеляційне провадження у справі було відкрите 31 травня 2019 року.

Перший судовий розгляд мав відбутися 17 вересня, втім, через неявку захисника, засідання перенесли на 9 грудня.

9 грудня судове засідання знову не відбулося. Через те, що у суду були відсутні підстави вважати, що Джабраїлов належним чином поінформований про дату і місце розгляду справи.

Учора, 26 грудня, знову було заплановане слухання, проте і на цей раз засідання не відбулося - з тієї ж причини, що й попереднє.

“У суду були відсутні підстави вважати, що Джабраїлов належним чином поінформований про дату і місце розгляд справи”, — повідомили УНН у прес-службі суду, додавши, що справу планують розглянути вже аж 24 лютого 2020 року, о 10 годині 30 хвилин.

Зауважимо, що ТОВ “Снек Експорт” належить батькові колишнього радикала та нардепа Сергія Рибалки та входило до родинної групи компаній із виробництва та реалізації снекової продукції.

За даними слідчих СБУ та суду, ТОВ “Снек Експорт” підписувало “угоди” з контрагентами на території, підконтрольній “ЛНР”, з метою збуту снеків. Ба більше, прокурори у справі (за фактом пособництва тероризму — ред.) надали суду докази смс-листування топменеджерів ТОВ “Снек Експорт” з питань поставок снеків в ОРДЛО.

Як писав УНН, у ДБР поки не розголошують подробиць кримінального провадження щодо паризької квартири Рибалки.