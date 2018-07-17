Торговые отношения с ЕС сегодня имеют 15 тыс. украинских компаний - Елисеев

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45623 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104432 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126223 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133629 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169910 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153626 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130475 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181828 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Торговые отношения с ЕС сегодня имеют 15 тыс. украинских компаний - Елисеев

Торговые отношения с ЕС сегодня имеют 15 тыс. украинских компаний - Елисеев

Киев  •  УНН

 • 9996 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Торговые отношения с ЕС сегодня имеют 15 тыс. украинских компаний. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев, сообщает УНН.

“Сейчас мы активно работаем как с ЕС, так и с США, используя существующий механизм, в частности, Всемирную торговую организацию для того, чтобы защитить и наши экономические интересы, потому что сегодня, как никогда, у нас бизнес получил доступ к европейскому рынку. Более 15 тыс. украинских компаний сейчас имеют торговые отношения с ЕС и поставляют продукцию в ЕС, а это новое качество жизни, прежде всего, для украинцив”, — сказал он.

Напомним, США в ближайшее время предоставят Украине помощь в укреплении обороноспособности на 100 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

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