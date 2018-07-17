Торговые отношения с ЕС сегодня имеют 15 тыс. украинских компаний - Елисеев

“Сейчас мы активно работаем как с ЕС, так и с США, используя существующий механизм, в частности, Всемирную торговую организацию для того, чтобы защитить и наши экономические интересы, потому что сегодня, как никогда, у нас бизнес получил доступ к европейскому рынку. Более 15 тыс. украинских компаний сейчас имеют торговые отношения с ЕС и поставляют продукцию в ЕС, а это новое качество жизни, прежде всего, для украинцив”, — сказал он.

Напомним, США в ближайшее время предоставят Украине помощь в укреплении обороноспособности на 100 млн долларов.