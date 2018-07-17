Торгівельні відносини з ЄС сьогодні мають 15 тис. украінських компаній - Єлісєєв

“Зараз ми активно працюємо як з ЄС, так і зі США, використовуючи існуючий механізм, зокрема, Всесвітню торгівельну організацію для того, щоб захистити і наші економічні інтереси, бо сьогодні, як ніколи, у нас бізнес отримав доступ до європейського ринку. Понад 15 тисяч украінських компаній зараз мають торгівельні відносини з ЄС і постачають продукцію в ЄС, а це нова якість життя, передусім, для украінців”, — сказав він.

Нагадаємо, США найближчим часом нададуть Україні допомогу в зміцненні обороноздатності на 100 млн доларів.