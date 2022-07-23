Торец утром оккупанты накрыли артиллерийским огнем, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские оккупанты утром обстреляли в Донецкой области Константиновку, Авдеевку и Торецк, где убили местного жителя. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«Россияне не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Ночью и ранним утром били из артиллерии по Авдеевке. Утром нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке. Около шести утра накрыли артиллерийским огнем Торецк - повредили по меньшей мере пять частных домов и убили местного жителя», - сообщил Кириленко.
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По его словам, по всей территории области ситуация остается напряженной. "Враг ведет войну на уничтожение людей и инфраструктуры. Поэтому мои призывы к гражданскому населению о необходимости эвакуации остаются актуальными", - добавил Кириленко.
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За 22 июля российские оккупанты ранили 9 мирных жителей Донецкой области.