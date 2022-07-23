Торецьк вранці окупанти накрили артилерійським вогнем, є загиблий

Цитата

«Росіяни не припиняють обстрілів населених пунктів Донеччини. Вночі та раннім ранком гатили з артилерії по Авдіївці. Вранці завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Костянтинівці. Близько шостої ранку накрили артилерійським вогнем Торецьк - пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків та вбили місцевого жителя», - повідомив Кириленко.

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За його словами, по всій території області ситуація залишається напруженою. "Ворог веде війну на знищення - людей та інфраструктури. Тож мої заклики до цивільного населення про необхідність евакуації залишаються актуальними", - додав Кириленко.

Доповнення

За 22 липня російські окупанти поранили 9 мирних жителів Донеччини.