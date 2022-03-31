Топ из британской разведки предупредил Китай относительно союза с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава британского разведывательного агентства GCHQ Джереми Флеминг предупредил Китай о рисках очень тесного сотрудничества с россией, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В своем выступлении в Австралии он сказал, что союз со страной, которая игнорирует международные "правила дорожного движения", не отвечает долгосрочным интересам Китая.
Но, с его слов, хоть Кремль и рассматривает Китай как рынок сбыта своей нефти и газа и способ обойти санкции, глава Китая Си Цзиньпин имеет более тонкий взгляд на отношения.
Китай не осудил вторжение рф в Украину, и Флеминг сказал, что "пытаясь вернуть себе Тайвань", Си не хотел бы делать ничего, что могло бы ограничить его действия в будущем. И что он может считать, что это помогает ему противостоять США, а Пекин пользуется возможностью покупать дешевые российские углеводороды.
"Россия понимает, что в долгосрочной перспективе Китай будет становиться все сильнее в военном и экономическом плане. Некоторые их интересы конфликтуют; россия может быть вытеснена из уравнения", - сказал он.
Ранее
Китай заявил, что будет развивать отношения с россией, несмотря на “турбулентность”.