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Топ из британской разведки предупредил Китай относительно союза с рф

Киев • УНН

 • 100033 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава британского разведывательного агентства GCHQ Джереми Флеминг предупредил Китай о рисках очень тесного сотрудничества с россией, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Топ из британской разведки предупредил Китай относительно союза с рф

Детали

В своем выступлении в Австралии он сказал, что союз со страной, которая игнорирует международные "правила дорожного движения", не отвечает долгосрочным интересам Китая.

Но, с его слов, хоть Кремль и рассматривает Китай как рынок сбыта своей нефти и газа и способ обойти санкции, глава Китая Си Цзиньпин имеет более тонкий взгляд на отношения.

Китай не осудил вторжение рф в Украину, и Флеминг сказал, что "пытаясь вернуть себе Тайвань", Си не хотел бы делать ничего, что могло бы ограничить его действия в будущем. И что он может считать, что это помогает ему противостоять США, а Пекин пользуется возможностью покупать дешевые российские углеводороды.

"Россия понимает, что в долгосрочной перспективе Китай будет становиться все сильнее в военном и экономическом плане. Некоторые их интересы конфликтуют; россия может быть вытеснена из уравнения", - сказал он.

Ранее

Китай заявил, что будет развивать отношения с россией, несмотря на “турбулентность”.

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