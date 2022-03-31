Топ з британської розвідки попередив Китай щодо союзу з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова британської розвідувальної агенції GCHQ Джеремі Флемінг попередив Китай про ризики дуже тісної співпраці з росією, пише УНН з посиланням на BBC.
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У своєму виступі в Австралії він сказав, що союз із країною, яка ігнорує міжнародні "правила дорожнього руху", не відповідає довгостроковим інтересам Китаю.
Але, з його слів, хоч Кремль і розглядає Китай як ринок збуту своєї нафти та газу та спосіб обійти санкції, глава Китаю Сі Цзіньпін має більш тонкий погляд на відносини.
Китай не засудив вторгнення рф в Україну, і Флемінг сказав, що "намагаючись повернути собі Тайвань", Сі не хотів би робити нічого, що могло б обмежити його дії в майбутньому. І що він може вважати, що це допомагає йому протистояти США, а Пекін користується можливістю купувати дешеві російські вуглеводні.
"росія розуміє, що у довгостроковій перспективі Китай ставатиме дедалі сильнішим у військовому та економічному плані. Деякі їх інтереси конфліктують; Росія може бути витіснена з рівняння", - сказав він.
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