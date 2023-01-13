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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Топ-темой саммита Украина-ЕС станут переговоры о членстве - Кулеба

Киев • УНН

 • 442817 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Одной из топ-тем саммита Украина-ЕС в начале февраля станут переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью чешскому изданию Deník, пишет УНН.

Топ-темой саммита Украина-ЕС станут переговоры о членстве - Кулеба

Цитата

"3 февраля состоится очередной саммит Украина-ЕС, одной из ключевых тем которого станут предварительные переговоры относительно членства нашей страны в Европейском Союзе", - сказал Кулеба.

Детали

Глава МИД подчеркнул, что сегодня Украина делает все, чтобы в сжатые сроки стать членом ЕС. "Мы имеем все необходимые предпосылки и потенциал, а также политическую волю для скорейшего выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии", - указал он.

"В исторически ответственный момент мы не должны ждать, мы должны действовать быстро и на опережение. Еврокомиссия высоко оценила прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций, от которых зависит вступление Украины в Союз", - подчеркнул Кулеба.

Дополнение

Украина стала кандидатом в члены ЕС 23 июня 2022 года. Еврокомиссия сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев на пути к членству в ЕС. Речь идет о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств.

Недавно вице-президент Еврокомиссии связал возможность членства Украины в ЕС и выход войск рф из страны.

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