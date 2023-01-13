Топ-темою саміту Україна-ЄС стануть переговори про членство - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Однією з топ-тем саміту Україна-ЄС на початку лютого стануть переговори про членство України у Євросоюзі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю чеському виданню Deník, пише УНН.
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"3 лютого відбудеться черговий саміт Україна-ЄС, однією з ключових тем якого стануть попередні переговори щодо членства нашої країни у Європейському Союзі", - сказав Кулеба.
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Голова МЗС наголосив, що сьогодні Україна робить все, щоб у стислі терміни стати членом ЄС. "Ми маємо всі необхідні передумови та потенціал, а також політичну волю для якнайшвидшого виконання всіх рекомендацій Єврокомісії", - вказав він.
"В історично відповідальний момент ми не повинні чекати, ми маємо діяти швидко та на випередження. Єврокомісія високо оцінила прогрес України у виконанні семи рекомендацій, від яких залежить вступ України до Союзу", - наголосив Кулеба.
Доповнення
Україна стала кандидатом у члени ЄС 23 червня 2022 року. Єврокомісія сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху до членства в ЄС. Йдеться про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.
Нещодавно віце-президент Єврокомісії пов'язав можливість членства України в ЄС та вихід військ рф з країни.