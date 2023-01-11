Віце-президент Єврокомісії пов'язав можливість членства України в ЄС та вихід військ рф з країни

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"Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз повинен підтримати Україну в досягненні цієї мети", - відповів Тіммерманс на запитання, чи може Україна стати членом ЄС, якщо в цій країні перебуватимуть російські військові.

Деталі

Потенційний вступ України до ЄС Франс Тіммерманс порівняв за ступенем впливу з найбільшим разовим розширенням Євросоюзу в 2004 році. "Це дійсно змінить характер Європейського Союзу", - сказав він. "Щоб довести, що це не просто розмови, нам необхідно показати в прямому ефірі, що саме ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до ЄС", - наголосив Тіммерманс, відзначивши перші кроки Києва з виконання семи критеріїв.

"Ми повинні відповісти на це, сказавши Україні: добре, зараз ви ухвалили цей закон, найближчими роками ми допоможемо вам реалізувати його, і ми надамо вам підтримку, щоб його впровадження було успішним. Цей процес підготовки до вступу буде надзвичайно важливим, але ми повинні почати його негайно", - пояснив заступник голови Єврокомісії.

Він особливо виділив можливу роль України в реалізації стратегії енергетичного переходу в Євросоюзі. "Нам потрібно зробити Україну частиною майбутньої водневої економіки ЄС. Україна ідеально підходить для того, щоб стати великим виробником зеленого водню і біометану для товарів, які будуть потрібні для чистої економіки Європи в майбутньому", - заявив Тіммерманс.

Доповнення

Як зазначала Єврокомісія, коли Україна отримала офіційний статус кандидата в члени ЄС, для прийняття до складу ЄС необхідним є виконання Копенгагенських критеріїв - умов вступу до ЄС, ухвалених 1993 року. Серед них - наявність стабільних державних інституцій, ринкова економіка і здатність ефективно виконувати зобов'язання члена ЄС, зазначає видання.

Окрім того, Комісія ЄС сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху до членства в Євросоюзі. Йдеться про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.