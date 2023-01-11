Вице-президент Еврокомиссии связал возможность членства Украины в ЕС и выход войск рф из страны

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"Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - ответил Тиммерманс на вопрос, может ли Украина стать членом ЕС, если в этой стране будут находиться российские военные.

Детали

Потенциальное вступление Украины в ЕС Франс Тиммерманс сравнил по степени влияния с крупнейшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году. "Это действительно изменит характер Европейского Союза", - сказал он. "Чтобы доказать, что это не просто разговоры, нам необходимо показать в прямом эфире, что именно мы можем сделать, чтобы приблизить Украину к ЕС", - подчеркнул Тиммерманс, отметив первые шаги Киева по выполнению семи критериев.

"Мы должны ответить на это, сказав Украине: хорошо, сейчас вы приняли этот закон, в ближайшие годы мы поможем вам реализовать его, и мы окажем вам поддержку, чтобы его внедрение было успешным. Этот процесс подготовки к вступлению будет чрезвычайно важным, но мы должны начать его немедленно", - объяснил зампредседателя Еврокомиссии.

Он особо выделил возможную роль Украины в реализации стратегии энергетического перехода в Евросоюзе. "Нам нужно сделать Украину частью будущей водородной экономики ЕС. Украина идеально подходит для того, чтобы стать крупным производителем зеленого водорода и биометана для товаров, которые потребуются для чистой экономики Европы в будущем", - заявил Тиммерманс.

Дополнение

Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены ЕС, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев - условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. В их числе - наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС, отмечает издание.

Кроме того, Комиссия ЕС сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев на пути к членству в Евросоюзе. Речь о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств.