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Чиновников хлебокомбинатов поймали на крупной взятке

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Сотрудники Киевской местной прокуратуры №7 совместно с ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили группу должностных лиц, требовавших взятки за нерасторжение договора аренды государственного имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Чиновников хлебокомбинатов поймали на крупной взятке

“По результатам комплекса следственных действий, проведенных на территории г. Киева и г. Черновцы, задокументировано получение вышеуказанными лицами 200 тыс. гривен неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами”, — говорится в сообщении.

В частности, руководитель главного офиса государственной акционерной компании “Хлеб Украины” вместе со штатным юристом вошли в преступный сговор с директором регионального дочернего предприятия “Черновицкий комбинат хлебопродуктов” и заместителем мэра Черновцов.

Вместе злоумышленники требовали от директора частной компании ежемесячно выплачивать неправомерную выгоду в размере 100 тыс. гривен за непринятие мер по расторжению договора аренды государственного имущества, а именно промышленных помещений.

В настоящее время всех вышеуказанные фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК. Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины — “Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение”.

Напомним, 2 мая на Закарпатье правоохранители задержали руководство местного ГУ Госгеокадастра на взятке 200 тыс. долл.

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