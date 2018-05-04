Чиновников хлебокомбинатов поймали на крупной взятке

“По результатам комплекса следственных действий, проведенных на территории г. Киева и г. Черновцы, задокументировано получение вышеуказанными лицами 200 тыс. гривен неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами”, — говорится в сообщении.

В частности, руководитель главного офиса государственной акционерной компании “Хлеб Украины” вместе со штатным юристом вошли в преступный сговор с директором регионального дочернего предприятия “Черновицкий комбинат хлебопродуктов” и заместителем мэра Черновцов.

Вместе злоумышленники требовали от директора частной компании ежемесячно выплачивать неправомерную выгоду в размере 100 тыс. гривен за непринятие мер по расторжению договора аренды государственного имущества, а именно промышленных помещений.

В настоящее время всех вышеуказанные фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК. Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины — “Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение”.

Напомним, 2 мая на Закарпатье правоохранители задержали руководство местного ГУ Госгеокадастра на взятке 200 тыс. долл.