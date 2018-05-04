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Високопосадовців хлібокомбінатів піймали на великому хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Співробітники Київської місцевої прокуратури №7 спільно із ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили групу високопосадовців, які вимагали хабара за нерозірвання договору оренди державного майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресс-службу столичної прокуратури.

Високопосадовців хлібокомбінатів піймали на великому хабарі

“За результатами комплексу слідчих дій, проведених на території м. Києва та м. Чернівці, задокументовано отримання вищевказаними особами 200 тис. гривень неправомірної вигоди, які були передані їм двома траншами”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, керівник головного офісу державної акціонерної компанії “Хліб України” разом зі штатним юристом увійшли у злочинну змову із директором регіонального дочірнього підприємства “Чернівецький комбінат хлібопродуктів” і заступником мера Чернівців.

Разом злоумисники вимагали від директора приватної компанії щомісячно сплачувати неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. гривень за невжиття заходів щодо розірвання договору оренди державного майна, а саме промислових приміщень.

На даний час всіх вищевказаних фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК. Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України — “Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище”.

Нагадаємо, 2 травня на Закарпатті правоохоронці затримали керівництво місцевого ГУ Держгеокадастру на хабарі 200 тис. дол.

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