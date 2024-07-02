Топ-чиновников оккупационной власти в Запорожье осудили за посягательство на территориальную целостность Украины

За посягательство на территориальную целостность Украины осуждены так называемые высокопоставленные российские оккупационные власти в Запорожской области. Трем гражданам рф и двум гражданам Украины присудили 10 и 12 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры и Мелитопольской окружной прокуратуры судом объявлены обвинительные приговоры так называемым "председателю Совета министров ВГА Запорожской области", "министру промышленности и энергетики", их заместителям, а также "генеральному директору "ГУП "Мелитопольгаз". Они признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины, ч. 2 ст. 110 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

В марте 2022 года вооруженные силы рф, оккупировав часть Запорожской области, в том числе Мелитополь, образовали там псевдогосударственные органы, а именно "Военно-гражданскую администрацию Запорожской области", "Совет министров ВГА Запорожской области" и другие фейковые учреждения.

По данным прокуратуры, трое граждан рф и двое граждан Украины находясь на руководящих должностях в органах оккупационной власти, организовывали и контролировали работу псевдогосударственных учреждений. Также осуществляли мероприятия по незаконному отчуждению имущества украинских предприятий и захвата ключевых объектов инфраструктуры на ВОТ Запорожской области.

В частности, во исполнение приказов оккупантов отсоединили от электроснабжения и газораспределительных сетей на временно оккупированной территории Запорожской области от систем Украины с их последующей интеграцией в системы рф.

Суд приговорил трех граждан рф к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Это:

"председатель Совета министров ВГА Запорожской области" - 49-летний уроженец Вологодской области рф, который до этого занимал должность первого заместителя губернатора вологодской области;

"заместитель председателя Совета министров по инфраструктурному развитию" - 40-летний уроженец г. Вологда рф, ранее работавший в правительстве Вологодской области;

"министр промышленности и энергетики ВГА Запорожской области".

Двух граждан Украины судом признаны виновными в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) и приговорены к 12 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти сроком 15 лет и конфискацией имущества. Это:

генеральный директор ГУП "Мелитопольгаз", 55-летний уроженец г. Мелитополь, руководивший ЧАО "Мелитопольгаз" до его захвата оккупантами.

