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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Топ-чиновников оккупационной власти в Запорожье осудили за посягательство на территориальную целостность Украины

Топ-чиновников оккупационной власти в Запорожье осудили за посягательство на территориальную целостность Украины

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 13:24  •  8318 просмотра

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Пятеро должностных лиц в оккупированной Запорожской области осуждены за посягательство на территориальную целостность Украины и пособничество российской агрессии.

За посягательство на территориальную целостность Украины осуждены так называемые высокопоставленные российские оккупационные власти в Запорожской области. Трем гражданам рф и двум гражданам Украины присудили 10 и 12 лет тюрьмы.  Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

За поддержание публичного обвинения  прокурорами Киевской городской прокуратуры и Мелитопольской окружной прокуратуры судом объявлены обвинительные приговоры так называемым "председателю Совета министров ВГА Запорожской области", "министру промышленности и энергетики", их заместителям, а также "генеральному директору "ГУП "Мелитопольгаз". Они признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины, ч. 2 ст. 110 УК Украины)

- говорится в сообщении прокуратуры.

В марте 2022 года вооруженные силы рф, оккупировав часть Запорожской области, в том числе Мелитополь, образовали там псевдогосударственные органы, а именно "Военно-гражданскую администрацию Запорожской области", "Совет министров ВГА Запорожской области" и другие фейковые учреждения.

По данным прокуратуры, трое граждан рф и двое граждан Украины находясь на руководящих должностях в органах оккупационной власти, организовывали и контролировали работу псевдогосударственных учреждений. Также  осуществляли мероприятия по незаконному отчуждению имущества украинских предприятий и захвата ключевых объектов инфраструктуры на ВОТ Запорожской области.

В частности, во исполнение приказов оккупантов отсоединили от электроснабжения и газораспределительных сетей на временно оккупированной территории Запорожской области от систем Украины с их последующей интеграцией в системы рф.

Суд приговорил трех граждан рф к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Это:

  • "председатель Совета министров ВГА Запорожской области" - 49-летний уроженец Вологодской области рф, который до этого занимал должность первого заместителя губернатора вологодской области;
  • "заместитель председателя Совета министров по инфраструктурному развитию" - 40-летний уроженец г. Вологда рф, ранее работавший в правительстве Вологодской области;
  • "министр промышленности и энергетики ВГА Запорожской области".

Двух граждан Украины судом признаны виновными в пособничестве государству-агрессору  (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) и приговорены к 12 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти сроком 15 лет и конфискацией имущества. Это:

  •  генеральный директор ГУП "Мелитопольгаз", 55-летний уроженец г. Мелитополь, руководивший ЧАО "Мелитопольгаз" до его захвата оккупантами.
  •  «заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам» -  41-річний уродженець АР Крим;
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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