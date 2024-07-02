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Топ-чиновників окупаційної влади на Запоріжжі засудили за посягання на територіальну цілісність України

Київ • УНН

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П'ятьох посадовців в окупованій Запорізькій області засуджено за посягання на територіальну цілісність України та пособництво російській агресії.

Топ-чиновників окупаційної влади на Запоріжжі засудили за посягання на територіальну цілісність України

За посягання на територіальну цілісність України засуджено так званих високопосадовців російської окупаційної влади в Запорізькій області. Трьом громадянам рф та двом громадян України присудили 10 і 12 років в’язниці.  Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

За підтримання публічного обвинувачення  прокурорами Київської міської прокуратури та Мелітопольської окружної прокуратури судом оголошено обвинувальні вироки так званим "председателю Совета министров ВГА Запорожской области", "министру промышленности и энергетики", їх заступникам, а також "генеральному директору "ГУП "Мелитопольгаз". Їх визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України, ч. 2 ст. 110 КК України)

- йдеться у повідомленні прокуратури.

В березні 2022 року збройні сили рф, окупувавши частину Запорізької області, у тому числі Мелітополь, утворили на там псевдодержавні органи, а саме "Военно-гражданскую администрацию Запорожской области", "Совет министров ВГА Запорожской области" та інші фейкові установи.

За даними прокуратури, троє громадян рф  та двоє громадян України перебуваючи на керівних посадах в органах окупаційної влади, організовували та контролювали роботу псевдодержавних установ. Також  здійснювали заходи з незаконного відчуження майна українських підприємств та захоплення ключових об’єктів інфраструктури на ТОТ Запорізької області.

Зокрема, на виконання наказів окупантів від’єднали від електропостачання та газорозподільних мереж на тимчасово окупованій територій Запорізької області від систем України з їх подальшою інтеграцією у системи рф.

Гауляйтера "лнр" Пасічника заочно засудили до 12 років тюрми02.07.24, 16:16 • 16005 переглядiв

Суд засудив трьох громадян рф до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України). Це:

  • «председатель Совета министров ВГА Запорожской области» - 49-річний уродженець Вологодської області рф, який до цього обіймав посаду першого заступника губернатора вологодської області;
  • «заместитель председателя Совета министров по инфраструктурному развитию» - 40-річний уродженець м. Вологда рф, який раніше працював в уряді Вологодської області;
  • «министр промышленности и энергетики ВГА Запорожской области».

Двох громадян України судом визнано винними у пособництві державі-агресору  (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та засуджені до 12 років позбавлення волі із позбавлення права займати посади в органах влади строком 15 років та конфіскацією майна. Це:

  •  «заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам» -  41-річний уродженець АР Крим;
  •  генеральний директор ГУП «Мелитопольгаз», 55-річний уродженець м. Мелітополь, який керував ПрАТ «Мелітопольгаз» до його захоплення окупантами.
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