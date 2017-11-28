ТОП - 10 самых ответственных народных депутатов

Он возглавил первое место в рейтинге, выполнив 68% своих обещаний. Досье депутата свидетельствует, что на момент избрания в ВР он работал директором Департамента производства продукции растениеводства и животноводства ПАО "Мироновский хлебопродукт".

Выполнив 67% своих обещаний, второе место в рейтинге заняла Виктория Сюмар. К работе в ВР Сюмар работала заместителем секретаря СНБО Украины.

Такой же процент своих обещаний (67%) выполнил нардеп Дмитрий Лубинець, замкнув тройку лидеров. К работе в ВР он работал юристом в КФГ "Практика".

Четвертое и пятое место в рейтинге самых заняли Андрей Вадатурский и Андрей Помазан, выполнив 65% собственных обещаний.

В десятку лидеров рейтинга попали Валерий Бабенко, Павел Унгурян, Александр Сочка, Елена Ледовских и Елена Колганова. Все они выполнили 64% своих обещаний.