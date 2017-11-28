ТОП - 10 самых ответственных народных депутатов

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78737 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68894 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76068 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83360 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118397 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115214 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144311 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107386 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108816 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113359 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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ТОП - 10 самых ответственных народных депутатов

ТОП - 10 самых ответственных народных депутатов

Киев  •  УНН

 • 13571 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. По результатам выполнения собственных обещаний, среди народных депутатов Украины VIII созыва, ответственным стал Николай Кучер, сообщает УНН со ссылкой на информационный ресурс "Слово и Дело".

Он возглавил первое место в рейтинге, выполнив 68% своих обещаний. Досье депутата свидетельствует, что на момент избрания в ВР он работал директором Департамента производства продукции растениеводства и животноводства ПАО "Мироновский хлебопродукт".

Выполнив 67% своих обещаний, второе место в рейтинге заняла Виктория Сюмар. К работе в ВР Сюмар работала заместителем секретаря СНБО Украины.

Такой же процент своих обещаний (67%) выполнил нардеп Дмитрий Лубинець, замкнув тройку лидеров. К работе в ВР он работал юристом в КФГ "Практика".

Четвертое и пятое место в рейтинге самых заняли Андрей Вадатурский и Андрей Помазан, выполнив 65% собственных обещаний.

В десятку лидеров рейтинга попали Валерий Бабенко, Павел Унгурян, Александр Сочка, Елена Ледовских и Елена Колганова. Все они выполнили 64% своих обещаний.

Украинские Национальные Новости

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