ТОП – 10 найвідповідальніших народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. За результатами виконання власних обіцянок, серед народних депутатів України VIII скликання, найвідповідальнішим став Микола Кучер, повідомляє УНН з посиланням на інформаційний ресурс "Слово і Діло".
Він очолив перше місце у рейтингу, виконавши 68% своїх обіцянок. Досьє депутата свідчить, що на момент обрання до ВР він працював директором Департаменту виробництва продукції рослинництва і тваринництва ПАТ "Миронівський хлібопродукт".
Виконавши 67% своїх обіцянок, друге місце у рейтингу посіла Вікторія Сюмар. До роботи у ВР В.Сюмар працювала заступником секретаря РНБО України.
Такий же відсоток своїх обіцянок (67%) виконав нардеп Дмитро Лубінець, замкнувши трійку лідерів. До роботи у ВР він працював юристом у КФГ "Практика".
Четверте і п’яте місце у рейтингу найвідповідальніших посіли Андрій Вадатурський та Андрій Помазан, виконавши 65% свої обіцянок.
До десятки лідерів рейтингу потрапили Валерій Бабенко, Павло Унгурян, Олександр Сочка, Олена Ледовських та Олена Колганова. Всі вони виконали 64% своїх обіцянок.