Тонна свежесмолотых зерен: в Одессе задержали супругов, которые продавали фальсифицированный кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. У одесситов изъяли почти тонну сомнительного сырья, более двух тысяч пакетов уже расфасованного кофе и оборудования для его изготовления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Детали
В Одессе полицейские разоблачили супружескую пару в производстве фальсифицированных кофейных напитков известных брендов. Подпольный цех, который мужчина с женой обустроили на территории своего дома, обнаружили участковые офицеры полиции Одесской области.
Правоохранители установили, что правонарушители переделывали кофейные зерна неизвестного происхождения, фасовали их в упаковки с логотипами известных торговых марок и продавали. Способ и места продажи указанной продукции полицейские устанавливают.
По данному факту начато уголовное производство по статье 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Это карается штрафом от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.