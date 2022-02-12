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15 марта, 19:03 • 101653 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131913 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117392 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111421 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101460 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98971 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86173 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119332 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тонна свежесмолотых зерен: в Одессе задержали супругов, которые продавали фальсифицированный кофе

Тонна свежесмолотых зерен: в Одессе задержали супругов, которые продавали фальсифицированный кофе

Киев • УНН

 • 32888 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. У одесситов изъяли почти тонну сомнительного сырья, более двух тысяч пакетов уже расфасованного кофе и оборудования для его изготовления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Детали

В Одессе полицейские разоблачили супружескую пару в производстве фальсифицированных кофейных напитков известных брендов. Подпольный цех, который мужчина с женой обустроили на территории своего дома, обнаружили участковые офицеры полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что правонарушители переделывали кофейные зерна неизвестного происхождения, фасовали их в упаковки с логотипами известных торговых марок и продавали. Способ и места продажи указанной продукции полицейские устанавливают.

По данному факту начато уголовное производство по статье 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Это карается штрафом от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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