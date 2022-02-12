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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 58341 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Тонна свіжозмелених зерен: в Одесі затримали подружжя, яке продавало фальсифіковану каву

Тонна свіжозмелених зерен: в Одесі затримали подружжя, яке продавало фальсифіковану каву

Київ • УНН

 • 32892 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. У одеситів вилучили майже тонну сумнівної сировини, понад дві тисячі пакунків вже розфасованої кави та обладнання для її виготовлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Одещини.

Деталі

В Одесі поліцейські викрили подружню пару у виробництві фальсифікованих кавових напоїв відомих брендів. Підпільний цех, який чоловік з дружиною облаштували на території свого будинку, виявили дільничні офіцери поліції Одещини.

Правоохоронці встановили, що правопорушники переробляли кавові зерна невідомого походження, фасували їх в упаковки з логотипами відомих торгових марок і продавали. Спосіб та місця продажу вказаної продукції поліцейські встановлюють.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 227 (Умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України. Це карається штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українські Національні Новини

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