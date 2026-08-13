Только пять из 41 российского фильма при государственной поддержке окупились за год — разведка

$44.710.1551.620.14
ukenru
Эксклюзив
07:54 • 4026 просмотра
БЭБ открывает дела на основании аналитических справок: адвокат предупредил о рисках злоупотреблений
Эксклюзив
07:11 • 12185 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
06:59 • 8874 просмотра
Сенаторы требуют от администрации Трампа объяснить 17-месячную паузу в санкциях против рф
06:16 • 9958 просмотра
рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник
05:29 • 12576 просмотра
Зеленский: 5% ракет для Patriot от США позволят пережить зиму, 10% - уничтожить всю российскую баллистику
02:56 • 8132 просмотра
Нефть дорожает пятый день подряд: WTI выросла на 11%, Brent приблизилась к $89
12 августа, 19:04 • 28899 просмотра
Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явленияPhoto
12 августа, 17:30 • 32119 просмотра
Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец
Эксклюзив
12 августа, 15:15 • 28531 просмотра
Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительстваPhoto
12 августа, 14:14 • 45109 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.9м/с
34%
755мм
Популярные новости
В США отчеканили первую партию золотых монет с изображением Трампа12 августа, 23:17 • 10991 просмотра
Массированный обстрел оккупированных городов вызвал масштабные отключения света13 августа, 00:06 • 12322 просмотра
Какие ракеты Украина может получить от Турции и куда они могут долететьPhoto13 августа, 02:17 • 8172 просмотра
российские сухогрузы красят в «ослепляющий» камуфляж времен Первой мировой, но от дронов это не спасаетPhoto02:37 • 3682 просмотра
Что празднуют 13 августа в Украине и мире04:00 • 3906 просмотра
публикации
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
07:11 • 12187 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 26761 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 45110 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12 августа, 12:02 • 41965 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex12 августа, 11:00 • 42812 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Тейлор Свифт
Владимир Зеленский
Леди Гага
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Япония
Китай
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо07:24 • 3584 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 16253 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 35410 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 31294 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 166778 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Отопление
Шахед-136
Facebook

Только пять из 41 российского фильма при государственной поддержке окупились за год — разведка

Киев • УНН

 • 230 просмотра

В 2025 году в России окупились только пять из 41 фильма, снятого при государственной поддержке, 88% стали убыточными. В первом полугодии 2026 года окупились только 8 из 130 картин.

Только пять из 41 российского фильма при государственной поддержке окупились за год — разведка

В 2025 году в России окупились лишь пять из 41 фильма, созданного при государственной поддержке. Остальные 36 картин, или 88%, стали убыточными. Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает УНН.

Ценностно ориентированный подход в российском кино уже НЕ первый год приносит неплохие дивиденды лишь его создателям. На рынке наблюдается парадоксальная ситуация: ежегодно власти тратят колоссальные суммы на отечественный кинематограф, бюджеты постоянно растут, а рейтинги с такой же стабильностью снижаются. Российская пропаганда уже настолько надоела собственному зрителю, что тот "голосует" против нее рублем

- говорится в сообщении.

В частности, по информации разведки, за прошлый год из 41 российской кинокартины, созданной при государственной поддержке, окупились лишь пять, то есть 12%, тогда как остальные 36 фильмов, что эквивалентно 88%, принесли исключительно убытки. При этом в 2024 году убыточными были 78% картин.

В прошлом году минкульт и "фонд кино" в России поддержали 27 картин с "патриотическим" пропагандистским вектором, в том числе 12 фильмов о войне. Большинство из них зрители даже не увидели, поэтому "культурный код" и ценностный подход формировались и транслировались перед пустыми залами. При этом бюджет "фонда кино" увеличился с 10,2 до 10,4 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом, а госдума рассматривает возможность полного государственного финансирования российской мультипликации

- отмечают в разведке.

Таким образом, российский кинематограф с его "постоянным "распилом" бюджетов и одиозной пропагандой уже порядком надоел россиянам". В первом полугодии текущего года ситуация оставалась убыточной: из 130 российских фильмов окупились лишь восемь, тогда как 94% картин не покрыли расходов. По информации разведки, потери исчисляются десятками миллиардов рублей.

Фильм "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA как лучший документальный фильм23.02.26, 00:19 • 14698 просмотров

Алла Киосак

Новости Мира