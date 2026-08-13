В 2025 году в России окупились лишь пять из 41 фильма, созданного при государственной поддержке. Остальные 36 картин, или 88%, стали убыточными. Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает УНН.

Ценностно ориентированный подход в российском кино уже НЕ первый год приносит неплохие дивиденды лишь его создателям. На рынке наблюдается парадоксальная ситуация: ежегодно власти тратят колоссальные суммы на отечественный кинематограф, бюджеты постоянно растут, а рейтинги с такой же стабильностью снижаются. Российская пропаганда уже настолько надоела собственному зрителю, что тот "голосует" против нее рублем - говорится в сообщении.

В частности, по информации разведки, за прошлый год из 41 российской кинокартины, созданной при государственной поддержке, окупились лишь пять, то есть 12%, тогда как остальные 36 фильмов, что эквивалентно 88%, принесли исключительно убытки. При этом в 2024 году убыточными были 78% картин.

В прошлом году минкульт и "фонд кино" в России поддержали 27 картин с "патриотическим" пропагандистским вектором, в том числе 12 фильмов о войне. Большинство из них зрители даже не увидели, поэтому "культурный код" и ценностный подход формировались и транслировались перед пустыми залами. При этом бюджет "фонда кино" увеличился с 10,2 до 10,4 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом, а госдума рассматривает возможность полного государственного финансирования российской мультипликации - отмечают в разведке.

Таким образом, российский кинематограф с его "постоянным "распилом" бюджетов и одиозной пропагандой уже порядком надоел россиянам". В первом полугодии текущего года ситуация оставалась убыточной: из 130 российских фильмов окупились лишь восемь, тогда как 94% картин не покрыли расходов. По информации разведки, потери исчисляются десятками миллиардов рублей.

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