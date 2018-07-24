Токио готовит меры для борьбы с жарой на Олимпиаде-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Организаторы Олимпиады в Токио 2020 года принимают серьезные меры против сильной жары, которая ожидается во время летних игр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.
Организационный комитет скорректировал на полчаса время начала марафона. Таким образом, забег начнется в 7:00 утра.
Оргкомитет также планирует обратиться к владельцам магазинов и зданий вдоль маршрута марафона с просьбой пустить зрителей в свои кондиционируемые помещения.
Муниципальные власти Токио в качестве эксперимента установили распылители влаги на двух автобусных остановках вблизи выставочного комплекса Tokyo Big Sight, где будет располагаться пресс-центр, а также у места проведения соревнований на каноэ. Эти установки в определенных погодных условиях автоматически начинают распылять воду, когда рядом находятся люди.
Власти Токио также не будут подрезать деревья, растущие вдоль дорог, чтобы их листва и длинные ветви давали больше тени.
Как сообщал УНН, в начале июля в Токио был утвержден маршрут эстафеты олимпийского огня. Она стартует 26 марта 2020 года из префектуры Фукусима и продлится 121 день. Таким образом японская сторона решила подчеркнуть процесс восстановления после цунами и аварии на одноименной АЭС в 2011 году.