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Токіо готує заходи для боротьби зі спекою на Олімпіаді-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Організатори Олімпіади в Токіо 2020 року застосовують серйозні заходи проти сильної спеки, яка очікується під час літніх ігор. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.

Організаційний комітет скорегував на півгодини час початку марафону. Таким чином, забіг розпочнеться о 7 годині ранку.

Оргкомітет також планує звернутися до власників магазинів і будівель вздовж маршруту марафону з проханням пустити глядачів у свої кондиціоновані приміщення.

Муніципальна влада Токіо для експерименту встановила розпилювачі вологи на двох автобусних зупинках поблизу виставкового комплексу Tokyo Big Sight, де буде розташовуватися прес-центр, а також біля місця проведення змагань на каное. Ці установки за певних погодних умов автоматично починають розпорошувати воду, коли поруч перебувають люди.

Влада Токіо також не підрізатиме дерева, що ростуть уздовж доріг, щоб їх листя і довгі гілки давали більше тіні.

Як повідомляв УНН, на початку липня в Токіо був затверджений маршрут естафети олімпійського вогню. Вона стартує 26 березня 2020 року через префектуру Фукусіма і триватиме 121 день. Таким чином японська сторона вирішила підкреслити процес відновлення після цунамі і аварії на однойменній АЕС в 2011 році.

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