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Тогда они готовились бы еще масштабнее: Зеленский назвал плюсы в том, что путин недооценил Украину

Киев • УНН

 • 148966 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. москва недооценила уровень Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Если бы диктатор владимир путин предсказал, что Украинское государство способно сопротивляться, подготовка к полномасштабному вторжению была бы еще более масштабной. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC, передает УНН.

Цитата

"Думаю, они (россияне – ред.) в целом недооценили Украину, все по-разному, на разных уровнях. Я думаю, что это с одной стороны позитив, потому что если бы знали, что я останусь, останется власть, люди будут выходить на улицы, защищая голыми руками свои дома, если бы они знали, они готовились бы к этой войне еще масштабнее", - отметил Зеленский.

Детали

В то же время Глава государства подчеркнул, что такое недооценивание врагом своей “мишени” его не оскорбляет. Напротив, это дало фору народу Украины, чтобы бить врага.

"Я думаю, наоборот, это дало нам фору. Именно то время, которое нам понадобилось, чтобы бить врага, деоккупировать наше государство", – пояснил он.

Зеленский заявил, что западные разведки говорили, что Украину возьмут через три дня, добавив, что очень сложно, имея факты, оценить способность украинцев выживать.

"Это сложно оценить, если это не касается тебя лично. Как мы себя ведем в таких сложных ситуациях, некоторые люди были в шоке и сражались, обычные люди, не военные", - добавил он.

Дополнение

Зеленский объяснил, что сделает санкционную политику против россии более эффективной.

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