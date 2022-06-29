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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Тоді б вони готувалися ще масштабніше: Зеленський назвав плюси у тому, що путін недооцінив Україну

Тоді б вони готувалися ще масштабніше: Зеленський назвав плюси у тому, що путін недооцінив Україну

Київ • УНН

 • 148968 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. москва недооцінила рівень України у відсічі російської збройної агресії. Якби диктатор володимир путін передбачив, що Українська держава здатна чинити опір, підготовка до повномасштабного вторгнення була б ще більш масштабною. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, передає УНН.

Цитата

"Думаю, вони (росіяни – ред.) в цілому недооцінили Україну, все по-різному, на різних рівнях. Я думаю, що це з одного боку позитив, тому що якби знали, що я залишуся, залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищаючи голими руками свої будинки, якби вони знали, вони б готувалися до цієї війни ще масштабніше", - зазначив Зеленський.

Деталі

У той же час Глава держави підкреслив, що таке недооцінювання ворогом своєї “мішені” його не ображає. Навпаки, це дало фору народу України, щоб бити ворога.

"Я думаю, навпаки, це дало нам фору. Саме той час, який нам знадобився, щоб бити ворога, деокупувати нашу державу", - пояснив він.

Зеленський заявив, що західні розвідки говорили, що Україну візьмуть за три дні, додавши, що дуже складно, маючи факти, оцінити здатність українців виживати.

"Це складно оцінити, якщо це не стосується тебе особисто. Як ми себе ведемо в таких складних ситуаціях, деякі люди були в шоці і боролися, звичайні люди, не військові", - додав він.

Доповнення

Зеленський пояснив, що зробить санкційну політику проти росії більш ефективною.

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